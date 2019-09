Hubble capta a fotografia mais pormenorizada (e bonita) de Saturno

O telescópio espacial Hubble captou uma nova imagem de Saturno que nos faz pensar se é mesmo real.

A imagem é tão nítida que quase conseguimos contar cada um dos anéis que rodeiam o planeta.

A imagem do planeta com anéis foi captada quando Saturno estava mais próximo da Terra, a cerca de 1,36 mil milhões de quilómetros da Terra, a 20 de junho de 2019 pela Wide Field Camera 3 do Hubble (WFC3).

Foi tirada no âmbito do programa Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL.) O objetivo da OPAL é acumular imagens dos gigantes gasosos do nosso Sistema Solar, para ajudar a perceber como é a sua atmosfera e como evoluiu ao longo do tempo. Esta é a segunda imagem anual de Saturno como parte do programa OPAL da NASA.

Saturno até parece calmo, mas investigações mais detalhadas revelaram que muita coisa acontece por lá. Tal como o outro gigante gasoso Júpiter, também Saturno é um planeta muito ativo e com muitas tempestades.

Graças ao programa OPAL sabemos agora que a enorme tempestade em forma hexagonal que foi detetada na região polar norte pela sonda Cassini em 1981 ainda lá está.

Outras tempestades mais pequenas aparecem e desaparecem a grande velocidade.