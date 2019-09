Pantera negra deambulou por telhados em França durante uma hora

Uma pantera negra foi capturada pelas autoridades francesas depois de deambular durante cerca de uma hora pelos telhados na comuna francesa Armentières, perto de Lille.

O edifício foi cercado pela polícia, que com a ajuda de um veterinário e um dardo tranquilizante conseguiu proceder à captura do animal. Com cerca de seis meses de idade, a pantera pesa 20 quilos e o seu tamanho assemelha-se ao de um cão labrador pequeno.

De acordo com o La Voix de Nord, o animal é domesticado e tem dono, não apresentando sinais de agressividade. Na altura do resgate, as garras estavam cortadas e estava bem tratado.

Antes de ser capturada, a pantera negra entrou num dos apartamentos, onde se encontrava uma adolescente de 15 anos, que fugiu assim que avistou o felino.

O animal foi entregue a uma liga de proteção de animais francesa e posteriormente transferido para uma localização não revelada. Entretanto, o dono está a ser procurado pelas autoridades, que querem saber onde arranjou a pantera e em que condições a mantinha.