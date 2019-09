Biden exige que Trump divulgue telefonema com líder da Ucrânia

O ex-vice-Presidente norte-americano Joe Biden exigiu na sexta-feira que o atual presidente, Donald Trump, divulgue a transcrição de um telefonema em que teria pedido ao homólogo ucraniano que investigasse a sua família.

Este telefonema foi denunciado por um lançador de alertas. Em comunicado, Biden, que está a disputar a nomeação democrata para as eleições presidenciais, afirmou: "Se estas acusações são verdadeiras, então a vontade do Presidente Trump abusar do seu poder e humilhar o nosso país não conhece limites".

Neste texto, exigiu também que Trump "publique imediatamente a transcrição do telefonema em causa, para que o povo norte-americano possa julgar por si mesmo".

Lusa