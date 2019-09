Múmias retiradas de sarcófagos com 3400 anos no Egipto

A antiga múmia do artesão egípcio antigo Sennedjem e de uma das suas esposas foi retirada, este sábado, do sarcófago e transportada para o laboratório de restauração do Museu Nacional da Civilização Egípcia no Cair.

Descoberta em 1886 pelo egiptólogo francês G. Maspero na necrópole de Deir el-Medina, a múmia de Sennedjem estava num poço fechado.

As múmias, que foram retiradas do sarcófago foram sujeitas a um processo chamado fumigação, que serve para as preservar, e vão estar em exposição no museu nacional.