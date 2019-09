Daimler terá de pagar multa de 870 milhões por emissões poluentes

O construtor automóvel alemão Daimler tem de pagar 870 milhões de euros de multa por colocar no mercado veículos diesel que não respeitavam as normas legais sobre emissões poluentes, anunciou esta terça-feira o Ministério Público de Estugarda.

A decisão encerra o procedimento aberto contra a Daimler, uma vez que a empresa assegurou após conhecer a multa que não vai contestar a sanção, evitando um processo judicial.

As autoridades consideram que as incongruências entre as emissões poluentes reais de alguns modelos diesel do fabricante e os níveis que a Daimler tinha consignado constituem um "incumprimento negligente da obrigação de supervisão por parte da administração".

A Daimler já indicou que a sanção financeira não terá impacto nas suas contas do terceiro trimestre.

O fabricante de Mercedes-Benz anunciou em julho uma perda trimestral de 1,2 milhões de euros, devido a provisões no quadro do "dieselgate", o primeiro prejuízo trimestral do grupo em 10 anos.

Lusa