Donald Trump goza com Greta Thunberg?

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partilhou no Twitter um excerto do discurso emocionado da ambientalista Greta Thunberg na Cimeira de Ação Climática das Nações Unidas e, recorrendo à ironia, diz que a jovem de 16 anos “parece muito feliz”.

“Ela parece uma jovem muito feliz e com um futuro brilhante. Muito bom de se ver!”, escreveu Trump.

Greta acusa líderes mundiais de lhe roubarem os sonhos e a infância

Na segunda-feira, a jovem ativista sueca criticou a inação dos líderes mundiais face às alterações climáticas. Num discurso marcado pelas lágrimas, Greta acusou-os de lhe roubarem os sonhos e a infância com “palavras vazias”.

No curto discurso que leu na abertura da cimeira, disse que faz parte do grupo de pessoas com sorte, mas que há gente que sofre e que está a morrer, que há ecossistemas inteiros a desaparecer, e que o planeta está no início de uma extinção em massa, tudo ao mesmo tempo que os líderes mundiais apenas falam de dinheiro e "dos contos de fadas do crescimento económico eterno".

O olhar que vale mais que mil palavras

Horas antes do discurso, jornalistas que estavam na sede da ONU captaram o momento em que o Presidente dos Estados Unidos entra no edifício. Ao fundo da sala está Greta Thunberg, que reage à chegada de Trump com uma expressão de desagrado.

Nas redes sociais, surgiram, entretanto, alguns “memes” sobre a situação. Alguns internautas classificam-na como “momento de 2019” e outros esperam “encontrar alguém que olhe para o teu maior inimigo como a Greta olha para o Trump”. No Twitter, há quem diga “somos todos Greta”.