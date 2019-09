Há um continente do tamanho da Gronelândia enterrado no sul da Europa

O continente foi dado como desaparecido há 120 milhões de anos e foi agora encontrado. Chama-se Grande Adria e está a 1500 quilómetros de profundidade da Europa.

Os vestígios estão espalhados por 30 países e só agora os cientistas conseguiram juntas as várias peças do puzzle e chegar à localização exata do continente perdido. Está debaixo dos seus pés.

E como é que foi lá parar?

Comecemos "pelo princípio". Há 240 milhões de anos, a Terra era bem diferente do que conhecemos hoje.

O hemisfério sul era ocupado pelo Gondwana, que deu origem à América do Sul, África, Austrália, Antártica, Índia e a Península Arábica. O Norte era dominado pela Laurasia.

"A maioria das cadeias de montanhas que estudamos eram um único continente que se separou do norte da África, há mais de 200 milhões de anos", explicou à CNN, Douwe van Hinsbergen, o autor principal do estudo e geólogo da Universidade de Utrecht, na Holanda.

E foi o que aconteceu com a Grande Adria. Soltou-se da super continente Gondwana, chocou contra a Europa e foi engolida (lentamente) pelo velho continente, como resultado da movimentação das placas tectónicas.

Em 120 milhões de anos, a Grande Adria desapareceu do mapa.

O que resta da Adria

A maior parte deste continente estava submerso. Era formado por pequenas ilhas na superfície.

O que resta da Adria é apenas uma faixa que vai de Turim até o calcanhar da bota que forma a Itália, passando pelo Mar Adriático.

Para localizar a Grande Adria, os investigadores estudaram durante anos as rochas desde a Espanha até ao Irão, em mais de 30 países.

E onde está agora a Grande Adria?

No sul da Europa, debaixo dos nossos pés. Por ser constituída por uma massa terrestre mais densa, foi deslizando para debaixo do velho continente a uma velocidade de 3 a 4 centímetros por ano, estimam os cientistas. Até desaparecer.

"Esqueça a Atlântida", disse Douwe van Hinsbergen. "Sem perceber, um grande número de turistas passa suas férias todos os anos no continente da Grande Adria."

O estudo foi publicado no Gondwana Research Journal.