Resultados definitivos de eleições em Israel dão a Netanyahu mais um deputado

Resultados dão mais um deputado ao Likud de Benjamin Netanyahu, mas não alteram a situação de impasse político em Israel.

O Likud de direita consegue assim 32 deputados, enquanto a coligação centrista Azul e Branco de Benny Gantz fica com 33 lugares no parlamento (Knesset, 120 assentos).



A maioria no Knesset é conseguida com 61 deputados, mas as alianças permitem a Netanyahu um total de 55 deputados e a Gantz 54.



O presidente israelita, Reuven Rivlin, que tem uma semana para designar quem deve formar governo, procura convencer os líderes do Likud e do Azul e Branco a criarem um executivo de união.



Netanyahu e Gantz deverão ser recebidos hoje à noite por Rivlin, depois de uma primeira reunião conjunta na segunda-feira.

Lusa