Porque é que a imagem da líder do Partido Verde do Canadá foi editada?

O Partido Verde do Canadá admitiu ter editado uma imagem da líder para mostrar que segurava num copo de plástico reutilizável.

A manipulação terá sido feita sem o conhecimento de Elizabeth May, que se mostrou "completamente chocada" com a situação.

A imagem editada mostra um copo de plástico reutilizável com o logo do Partido Verde e uma palhinha de metal.

Segundo a BBC, a líder partidária defendeu que não tinha nada a esconder e que, na altura, estava a usar um copo biodegradável.

"Espero que, apesar deste erro cometido por alguém no partido com boas intenções, as pessoas possam acreditar que a fotografia original não mostra nada que deva ser escondido."