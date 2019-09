Saquetas de chá podem estar a deixar microplásticos na sua chávena

Algumas saquetas de chá podem estar a deixar milhares de milhões de partículas microscópicas de plástico na sua chávena, alertam investigadores canadianos. Mas a OMS diz que são precisos mais estudos para o comprovar.

Uma equipa da Universidade McGill, em Montreal, Canadá, afirma ter detetado milhares de milhões de microplásticos na água onde foram mergulhadas algumas saquetas de chá de algumas marcas ditas premium, revela a BBC.

Os microplásticos foram amplamente encontrados no meio ambiente, nas águas da torneira e das garrafas, e em alguns alimentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as partículas na água potável não parecem representar um risco. Mas também disse que os resultados foram baseados em "informações limitadas" e pediu maior pesquisa sobre o assunto.

Os investigadores canadianos também pediram mais investigações sobre os efeitos dos microplásticos na saúde - pequenos pedaços (com menos de 5 milímetros de comprimento) de qualquer tipo de detrito plástico.

Quatro marcas de chá premium

Para o estudo, foram comprados quatro chás diferentes embalados em saquetas de plástico. A maioria das saquetas de chá é feita de papel, mas algumas marcas passaram a usar um tipo de malha de plástico.

Nesta experiência removeram o chá e colocaram os saquinhos vazios em água aquecida a 95 ° C, como se estivessem a fazer o chá. No final descobriram que uma única saqueta de chá de plástico libertava cerca de 11,6 mil milhões de microplásticos e 3,1 mil milhões de partículas nanoplásticas na água quente. As partículas são completamente invisíveis a olho nu.

O nível de "partículas libertadas da saqueta de chá é várias vezes superior ao plástico encontrado noutros alimentos ", segundo o estudo, publicado na revista Environmental Science and Technology.

Tal pode dever-se ao facto de "ser um pedaço de plástico exposto à água a ferver".

Embora mais estudos sejam necessários, a verdade é que não há realmente necessidade de embalar o chá em plástico, que acaba por ser um plástico de uma única utilização, que stão a ser banidos.

Razão pela qual o consumidor deve evitar comprar saquinhos de chá com plástico.