Boris Johnson recebido com protestos na BBC

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi este domingo recebido em protesto à chegada aos estúdios da televisão BBC, em Manchester. Os manifestantes acusaram-no de ter mentido ao Parlamento e à rainha.

Boris Johnson tem sido criticado depois do Supremo Tribunal do Reino Unido ter declarado ilegal a suspensão do Parlamento. O pedido foi feito pelo primeiro-ministro para, alegadamente, preparar o novo programa legislativo.

Johnson sempre negou que a suspensão dos trabalhos fosse para impedir que o Parlamento tomasse medidas para travar um Brexit sem acordo.