Estados Unidos confirmam retomar de negociações com a Coreia do Norte

EUA confirmam a iminência do retomar de negociações nucleares com a Coreia do Norte, apontando um encontro entre delegações dos dois países já para a próxima semana.

A confirmação surge depois de o regime norte-coreano anunciar hoje que Pyongyang e Washington "concordaram em manter um contacto preliminar a 04 de outubro e manter uma reunião de trabalho a 05 de outubro", de acordo com o texto assinado pela vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Choe Son-hui.



O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na semana passada uma nova cimeira com o seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, mas sem referir data.



Hoje, o Departamento de Estado disse que representantes dos EUA e da Coreia do Norte se reunirão na próxima semana, num encontro que poderá servir para preparar a cimeira de chefes de Estado.



As negociações entre Washington e Pyongyang ficaram congeladas desde a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, em fevereiro passado, apesar de os dois líderes terem feito um esforço para avançar no processo, num novo encontro em junho, na fronteira entre as duas coreias.



Pyongyang tem pedido a Washington um alívio das sanções impostas por retaliação a testes com armas nucleares por parte do Governo norte-coreano, mas Donald Trump já disse que qualquer alteração de posição deverá ser antecedida por medidas de desarmamento nuclear.

Lusa