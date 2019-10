Candidato presidencial Democrata Bernie Sanders foi operado ao coração

O candidato nas eleições primárias do Partido Democrata para as presidenciais dos EUA em 2020 Bernie Sanders cancelou a sua campanha para se sujeitar a uma cirurgia cardíaca, anunciou esta quarta-feira a sua equipa.

Enquanto fazia campanha em Las Vegas, Nevada, o senador de 78 anos "sentiu um desconforto no peito", tendo realizado exames médicos que detetaram uma artéria bloqueada, que foi hoje recuperada através de uma intervenção cirúrgica que permitiu a introdução de expansores vasculares.

A equipa de campanha informou que a intervenção cirúrgica correu bem e que o senador está "de bom humor", mas não esclareceu se Bernie Sanders estará disponível para participar no próximo debate televisivo entre candidatos Democratas, marcado para 15 de outubro, na Universidade de Ohio.

O senador pelo Estado de Vermont reivindica o rótulo de "socialista" e é um dos três candidatos melhor posicionados para tentar derrotar Donald Trump, segundo várias sondagens, ao lado de Joe Biden (ex-vice-presidente de Barack Obama) e de Elizabeth Warren, senadora por Massachusets.

Sanders já tinha concorrido nas primárias Democratas, em 2016, tendo montado uma campanha muito crítica da sua adversária interna Hillary Clinton, contra quem perdeu e a quem passou a elogiar, quando esta se tornou a rival de Donald Trump.

Bernie Sanders gosta de brincar com a sua idade, nos eventos de campanha, sobretudo quando interage com jovens eleitores, e os assessores tentam mascarar a questão tentando projetar a ideia de que o candidato é muito ativo e com elevados níveis de energia.

Num debate com os adversários internos, Bernie Sanders defendeu Joe Biden, de 76 anos, e Elizabeth Warren, de 70 anos, quando o congressista Eric Swalwell, de 38 anos, disse que talvez estivesse na altura de o partido optar por uma nova geração.

A verdade é que a questão da idade dos candidatos tem sido colocada, em particular pelo adversário Republicano Donald Trump, que, apesar dos seus 73 anos, tem acusado Joe Biden de estar sempre "muito cansado", referindo-se ao ex-vice-Presidente como "sleepy Joe" (Joe dorminhoco).

Os rivais Democratas de Sanders foram unânimes no envio de saudações ao senador, desejando-lhe as melhoras e dizendo que esperam o seu regresso em breve.

"Se há uma coisa que eu sei sobre ele é que ele é um lutador e estou ansiosa por o ver de novo em campanha", disse hoje Kamala Harris, uma das candidatas nas primárias Democratas, expressando um sentimento comum no partido.

Lusa