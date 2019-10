Mark Zuckerberg, CEO do Facebook e detentor da quinta maior fortuna do mundo, defendeu esta semana que ninguém merece ter tanto dinheiro, quando abordado sobre a perspetiva do candidato à presidência dos EUA, Bernie Sanders, que diz acreditar que os bilionários não deviam existir.

"Não sei se tenho um limite exato da quantidade de dinheiro que alguém deve ter, mas em algum nível ninguém merece ter tanto dinheiro", disse Zuckerberg durante uma reunião com funcionários do Facebook, transmitida ao vivo na sua página de Facebook.

Atualmente, o fundador do Facebook, que tem uma fortuna avaliada em mais de 68 mil milhões de dólares – mais de 58 mil milhões de euros -, já prometeu doar algumas ações da rede social.

"Acho que se fizeres algo bom, és recompensado. Mas eu acho que parte da riqueza que pode ser acumulada é irracional", argumentou.

Zuckerberg decidiu transmitir ao vivo uma reunião da empresa, depois de terem sido revelados áudios privados do empresário reunido com colaboradores da empresa. No áudio ouvia-se, entre outras coisas, Zuckerberg a dizer que teme que outra pré-candidata democrata, Elizabeth Warren, seja eleita e coloque em prática uma proposta de "dividir" grandes companhias de tecnologia, que ela vê como ameaça aos sistema democrático.