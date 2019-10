"Quando o óvni me girou, eu não me senti tonto"

O topo de uma colina, no centro da Tailândia, está a atrair pesquisadores de óvnis, que acreditam que há extraterrestres que pairam sobre uma enorme estátua de Buda, enviam comunicados telepáticos, atravessam campos de cana de açúcar próximos e usam um lago cheio de crocodilos como um portal de acesso para os seus planetas - Plutão e Loku.

Embora possa parecer ficção científica, um pequeno grupo de indivíduos afirma que as mensagens dos alienígenas, que chegam através de naves espaciais, também incluem muitos ensinamentos religiosos tradicionais - o que leva os cientistas a acreditarem que os extraterrestres são budistas.

Os seguidores destes seres acreditam que se as pessoas meditarem na colina de Khao Kala, nos arredores de Nakhon Sawan, podem ouvir as criaturas de prata como vozes reais dentro das suas cabeças, a falar em qualquer idioma.

O Governo está a tentar proibir as reuniões dos pesquisadores, porque as atividades do grupo causaram problemas às autoridades tailandesas nas últimas semanas. Os funcionários do Governo ficaram alarmados quando os pesquisadores de óvnis -objetos voador não identificados - começaram a aglomerar-se na colina de Khao Kala para verem e conversarem com os extraterrestres.

Os visitantes podem subir ao topo da colina e ver a grande estátua de Buda e a "pegada de Buda" nas proximidades, que são locais de culto público. A lei proíbe qualquer pessoa de viver ou passar a noite em tais zonas, incluindo os investigadores de óvnis, que anteriores chegaram a armar tendas no local.

"Quando o OVNI me girou, eu não me senti tonto".



Quanto às origens da suposta atratividade da colina aos extraterrestres, os crentes dizem que tudo começou em 1997, quando o sargento-mor Cherd Chuensamnaun, aposentado da meditação budista, recebeu mensagens mentais do que ele insistia serem criaturas alienígenas.



"Pedi ao meu pai que dissesse aos alienígenas que se mostrassem", disse Wassana, a sua filha.



"No dia seguinte, os alienígenas enviaram energia para eu girar o meu irmão e o meu cunhado."



Wassana disse que os dois homens foram arrancados do sofá da sala e girados simultaneamente para fora de casa, em direção ao quintal.



"Senti que as minhas pernas e os meus braços tinham de girar", acrescenta o cunhado de Wassana, Jaroen Raepeth.