Euromilhões saiu a britânico. É o apostador mais rico de sempre no Reino Unido

O jackpot de 190 milhões de euros do Euromilhões saiu, na noite de terça-feira, a um apostador no Reino Unido, tornando-o assim o britânico a vencer a lotaria mais rico de sempre.

Ainda não é conhecida a identidade do apostador, mas caso seja uma pessoa singular, pode mesmo entrar na lista do Sunday Times das mil pessoas mais ricas a viver no Reino Unido.

De acordo com este ranking, a fortuna do apostador ultrapassa a dos cantores Sir Tom Jones, Ed Sheeran e Adele, avaliadas em cerca de 183 milhões, 178 milhões e 167 milhões de euros respetivamente.

Com este jackpot, o apostador ultrapassa ainda o recorde dos britânicos Colin e Chris Weir, que em 2011 ganharam cerca de 179 milhões de euros na lotaria.

Saíram ainda quatro segundos prémios (nenhum em Portugal) e dois terceiros prémios (dois em Portugal), no valor de 24.862 euros.

A chave é formada pelos números 7 - 10 - 15 - 44 - 49 e as estrelas 3 e 12.