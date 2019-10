Rachel Murray

Will Smith e a mulher, Jada Pinkett-Smith, têm vivido momentos de alguma preocupação com o filho mais velho, Jaden, de 21 anos, que se recusa a comer qualquer produto de origem animal e já estava a ficar com problemas de saúde por causa dessa decisão.

A revelação foi feita pela mãe durante a sua participação no programa Red Table Talk.