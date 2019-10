"Stalker" localiza cantora através do reflexo nas fotografias e ataca-a

Caso surpreende autoridades japonesas

Hibiki Sato, um homem de 26 anos foi acusado de ter atacado a jovem cantora, Ena Matsuoka, por quem estava apaixonado. O suspeito, um japonês desempregado, conseguiu localizar a vítima através do reflexo nos olhos em fotografias que a mesma publicava nas redes sociais.

Numa das imagens conseguiu ver o nome da estação e no dia do crime foi até lá, esperou pela jovem de 20 anos e perseguiu-a até casa. Antes de a atacar, Hibiki Sato tapou-lhe a cara com uma toalha.

Ena Matsuoka, da banda Tenshitsukinukeniyomi, sofreu ferimentos e teve de ficar internada durante uma semana.

Suspeito estudou detalhes da casa da vítima

Hibiki Sato foi detido na terça-feira. O suspeito revelou ainda às autoridades japonesas que estudou a disposição das cortinas e até mesmo a forma como a luz entrava nas imagens do interior da casa.

Todas as informações que conseguiu recolher foram através de vídeos e fotografias que Ena Matsuoka publicava nas redes sociais.

De acordo com o site da CDS News, o homem foi identificado através das imagens de videovigilância do prédio.