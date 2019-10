Pedófilo condenado pode ganhar milhares de euros com música usada no filme "Joker"

Segundo o jornal The Sun, a utilização de dois minutos de uma música de Gary Glitter, "Hey Song", numa cena importante do novo filme "Joker", pode dar a ganhar ao pedófilo condenado centenas de milhares de libras.

Devem ser pagos dois conjuntos de direitos - um para a gravação do som e outro para a composição e publicação da música.

A empresa que colocou a canção no filme pode lucrar entre 20% e 30% da taxa, afirmou um advogado e especialista em sincronização, que pediu para permanecer anónimo, de acordo com o Sun.

A editora discográfica no Reino Unido pode usufruir de 60% do valor, o que levaria o artista condenado a poder receber até cerca de 30%.

A música tem diferentes associações contextuais nos EUA e é há muito tempo usada em eventos desportivos, de forma a atrair mais espectadores.

Mas os condenados por crimes devem continuar a ganhar dinheiro com a sua propriedade intelectual?

O músico norte-americano Phil Spector, um assassino condenado, continua a ganhar dinheiro com "River Deep - Mountain High" e "Be My Baby".