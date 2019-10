Tropas dos EUA que vieram da Síria deixarão o Iraque em 4 semanas

O ministro da Defesa iraquiano, Najah al-Chemmari, disse hoje que as forças norte-americanas que retiraram da Síria para o Iraque deixarão o país dentro de quatro semanas.

Chemmari falava à agência norte-americana Associated Press no final de um encontro com o secretário da Defesa norte-americano, Mark Esper, que chegou hoje a Bagdad para discutir a questão dos militares.

O ministro iraquiano referiu que as tropas norte-americanas vindas da Síria estão no Iraque "em trânsito" e seguirão para o Kuwait, o Qatar ou os Estados Unidos.

As forças armadas iraquianas tinham informado na terça-feira que as tropas norte-americanas que tinham deixado o nordeste da Síria não tinham autorização para permanecer no Iraque.

A declaração parecia contradizer Esper, que indicara que os soldados dos Estados Unidos iriam continuar a realizar a partir do Iraque operações contra os 'jihadistas' do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria para evitar o seu ressurgimento na região.

O presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou a retirada da maioria dos cerca de 1.000 militares na Síria devido à invasão turca do nordeste sírio para afastar da fronteira a milícia curdo-síria das Unidades de Proteção Popular (YPG), que Ancara considera terrorista.

A retirada deixa abandonados os aliados curdos dos Estados Unidos que lutaram ao lado dos norte-americanos contra o EI durante vários anos. Entre 200 e 300 militares dos EUA permanecem no posto avançado de Al-Tanf no sul da Síria.

No Iraque estão destacados cerca de 5.200 militares norte-americanos, parte da coligação internacional anti-'jihadista', cuja expulsão tem vindo a ser pedida por numerosas forças políticas e milícias xiitas pró-Irão.

Lusa