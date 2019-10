Besouro recém descoberto ganha nome de Greta Thunberg

Uma espécie de besouro recém-descoberta recebeu o nome da jovem ativista climática Greta Thunberg.

A Nelloptodes gretae (espécie de besouros recentemente encontrada) tem menos de um milímetro de comprimento e não possui asas nem olhos. O inseto, no entanto, possui duas antenas longas semelhantes às das tranças.

O cientista Michael Darby admitiu que escolheu o nome da jovem ativista, porque ficou "imensamente impressionado" com a campanha ambiental da adolescente sueca.

Esta espécie foi encontrada pela primeira vez no Quénia na década de 60, por William Block, que doou as amostras do animal ao Museu de História Natural de Londres, em 1978. Essas amostras estão presentes numa das coleções do museu desde então.

De acordo com a BBC, Darby estava a estudar a coleção quando se deparou com esta espécie de besouro sem nome.

Ao nomear o besouro em homenagem a Thunberg, Darby afirmou que "queria reconhecer a excelente contribuição da jovem na consciencialização das questões ambientais".