Pode ser mais caro manter um carro do que ter uma casa em Hong Kong

O empresário Johnny Cheung vendeu esta quinta-feira um espaço de estacionamento, com pouco mais de 12,5 metros quadrados, por 969 mil dólares (cerca de 874 mil euros) a um comprador ainda não identificado, de acordo com o South China Morning Post, citado pela CNN.

O espaço fica em frente ao The Center, uma torre de escritórios de aço de 79 andares no movimentado bairro central de Hong Kong.

O anterior detentor do recorde do estacionamento mais caro da cidade gastou 760 mil dólares (686 mil euros) em frente a um prédio de apartamentos de luxo, em Kowloon, no ano passado.

E não é apenas o estacionamento que tem um preço alto em Hong Kong. O Mercer Cost of Living Index (estudo anual sobre o custo de vida) nomeou Hong Kong a cidade mais cara do mundo para os residentes em 2018 e 2019.