Motorista do camião com 39 migrantes mortos formalmente acusado de homicídio

No Reino Unido, foi este sábado formalmente acusado de homicídio o motorista do camião em que foram encontrados 39 migrantes mortos. As investigações ao caso prosseguem.

Também hoje foi detido mais um suspeito - é já o quinto - numa altura em que as autoridades ainda não conseguiram identificar com rigor a nacionalidade das vítimas.