Reino Unido pede ao Vietname que investigue a identidade de 4 dos 39 corpos encontrados no camião

O Governo vietnamita já confirmou que recebeu documentos com informações das vítimas e disse que o caso está a ser investigado.

Os 39 corpos, incluindo 31 homens e 8 mulheres, foram encontrados no dia 23 de outubro, dentro de um camião refrigerado conduzido por um norte-irlandês de 25 anos, identificado como Mo Robinson.

O homem foi acusado de 39 crimes de homicídio e tráfico de pessoas, entre outros crimes. Vai ser ouvido esta manhã em tribunal.

A polícia informou inicialmente que todas as vítimas encontradas eram de nacionalidade chinesa, mas depois admitiu que os dados de identificação dos corpos estavam em "evolução".

A embaixada do Vietname no Reino Unido entrou em contacto com a polícia e manifestou receios de que entre os mortos se encontrem vítimas daquele país.

