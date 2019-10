Chile cancela cimeira económica Ásia-Pacífico e conferência da ONU sobre as alterações climáticas

O Chile desistiu de organizar as cimeiras do Clima e do Fórum Ásia-Pacífico. A decisão, anunciada pelo Presidente, Sebastián Piñera, foi justificada pela vaga de protestos que já provocou 20 mortos, centenas de feridos e nove mil detidos.