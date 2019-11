A Escócia pedirá ao Governo britânico um referendo sobre a independência após as eleições gerais do país.

De acordo com Nicola Sturgeon, primeira-ministra escocesa, há um grande apetite por um segundo referendo, depois do de 2014 no qual 55% votou pela permanência no Reino Unido.

As sondagens preveem que o partido de Sturgeon, atualmente o terceiro no Parlamento britânico com 35 deputados, vencerá na Escócia e poderá obter até 50 dos 59 assentos reservados para os distritos eleitorais da região.