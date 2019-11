Líder indígena morto a tiro no Brasil em alegada emboscada de madeireiros

Três elementos da tribo Guajajara foram alvo de uma emboscada na sexta-feira à noite feita por madeireiros armados, na Amazónia brasileira, divulgou hoje a Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Maranhão e a imprensa local.

Foi morto Paulo Paulino Guajajara, um dos denominados "Guardiões da Floresta", um grupo de indígenas dedicado a proteger a floresta amazónica da destruição ambiental.

Outro líder da tribo Guajajara, Laércio Souza Silva, ficou ferido e um madeireiro está desaparecido, acrescentou aquele organismo do governo do estado do Maranhão, no nordeste do país.

Segundo a versão da tribo, "o confronto partiu de uma emboscada" no município de Bom Jesus das Selvas.

"Os guardiões Paulino e Laércio haviam se afastado da aldeia para buscar água quando foram cercados por pelo menos cinco homens armados" que terão disparado contra os indígenas, lê-se numa mensagem da Secretaria divulgada na rede social Twitter.

Membros do programa de proteção dos defensores dos direitos humanos e equipas de segurança armadas foram enviadas para a região para averiguar o sucedido.

Segundo a organização não governamental Survival International, "pelo menos três guardiões já foram assassinados e muitos de seus parentes também foram mortos por madeireiros e grileiros [usurpadores que falsificam documentos para tomar posse de terras] que invadem seu território, a Terra Indígena Arariboia, que agora é a última área de floresta que resta na região".

Os autodenominados guardiões da tribo Guajajara (uma das mais numerosas no Brasil) são cerca de 180 e agem contra acampamentos de madeireiros que se dedicam a queimadas e ao corte ilegal de árvores.

A associação ambiental Greenpeace repudiou o sucedido e pediu ao Governo do Brasil que aja para evitar "mais conflitos e mais mortes" naquela região.

Lusa