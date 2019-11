Raide aéreo russo mata 6 civis na Síria

Seis civis morreram hoje, incluindo uma mulher e uma criança, durante um ataque da aviação russa na província de Idlib, último bastião opositor na Síria situado no noroeste do país, informou hoje o Observador Sírio dos Direitos Humanos.

Aviões militares russos, aliados do Governo do presidente sírio Bachar al Asad, bombardearam a localidade de Jubalá, no sul de Idlib, e causaram a morte de pelo menos seis civis, refere a organização não governamental em comunicado.

O Observatório, com sede no Reino Unido, e que conta com uma ampla rede de colaboradores no terreno, não descarta o aumento do número de mortos, uma vez que existem feridos graves e desaparecidos debaixo dos escombros.

A ONG acrescenta que os aviões de combate russos realizaram “incursões intensivas” contra outros povos no sul de Idlib.

Por seu lado, fações jihadistas lançaram foguetes contra posições do Exército sírio no noroeste da província de Hama e no bairro do Nilo da cidade de Alepo, no noroeste da síria, enquanto Damasco respondeu lançando trinta foguetes contra a zona de Anadan na mesma localidade, acrescentou a ONG.

Idlib é o último feudo opositor na Síria e está controlado maioritariamente pelo Organismo de Libertação do Levante, uma aliança islamista, na qual está incluída a antiga filiar síria da Al Qaeda, e que rivaliza com o grupo jihadista Estado Islâmico na luta pelo controlo da Síria.

Lusa