"A união provável" entre DiCaprio e Greta Thunberg

Na rede social Instagram, Leonardo Di Caprio autointitula-se "ator e ambientalista" e, nos últimos anos, saltou para os escaparates quase tanto na 7.ª arte, como no combate às alterações climáticas.

Este sábado publicou a foto do encontro com a jovem sueca de 16 anos que, nos últimos tempos, encabeçou a luta contra as alterações climáticas.

"Não há muitos momentos na história da humanidade em que as vozes foram amplificadas em momentos tão cruciais e de maneiras tão transformadoras, mas @GretaThunberg tornou-se numa líder do nosso tempo. A história julgar-nos-á pelo que estamos hoje a fazer para garantir que as gerações futuras possam desfrutar do mesmo planeta habitável que tão claramente tomámos por garantido. Espero que a mensagem de Greta seja um alerta aos líderes de todo o mundo porque o tempo para a inação está a terminar. É por causa de Greta e de jovens ativistas de todo o mundo que eu estou otimista sobre o que o futuro nos reserva. Foi uma honra passar um tempo com Greta. Ela e eu assumimos o compromisso de nos apoiar, na esperança de garantir um futuro melhor para o nosso planeta. #FridaysforFuture #ClimateStrike @fridaysforfuture."

A última frase anuncia uma "parceria" entre os dois ativistas para o movimento da "Sexta-feira pelo clima" que já correu o mundo.

Já na rede social Twitter, a jovem sueca de 16 anos lançou um pedido de ajuda após a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas ter mudado abruptamente do Chile para a Espanha, devido aos protestos violentos naquele país da américa do sul.

Greta Thunberg recusa-se a viajar de avião, precisamente devido à pegada ecológica das viagens aéreas o que quer dizer que a jovem ativista está a 4 semanas da próxima grande Cimeira da ONU pelo clima marcada de 2 a 13 de dezembro em Madrid.