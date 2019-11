Facebook anuncia plano para proteger eleições dos EUA da desinformação

A empresa tecnológica Facebook anunciou esta quinta-feira um plano para "proteger o processo democrático" das próximas eleições presidenciais norte-americanas, nomeadamente da desinformação e de interferências estrangeiras.

A gestora de uma das maiores redes sociais do mundo prevê proteger melhor as contas dos candidatos e dos políticos e indicar de forma clara quem controla as páginas políticas ou as páginas de 'media' estatais.

Os artigos ou vídeos considerados como "falsas informações" por jornalistas independentes serão assinalados como tal.

Lusa