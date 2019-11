John Legend eleito o “homem mais sexy” pela revista People

O cantor e ator John Legend foi eleito o “homem mais sexy” pela revista People.

Legend, de 40 anos, é casado com a modelo Chrissy Teigen, com quem tem dois filhos. A sua carreira conta já com 10 prémios Grammy, um Emmy, um Óscar e um Tony.

“Fiquei entusiasmado, mas ao mesmo tempo um pouco receoso porque é muita pressão. Toda a gente vai avaliar-me para ver se sou sexy o suficiente para ter este título. Também vou suceder ao Idris Elba, o que não é justo nem simpático para mim!”, disse o cantor à revista People.

Entre os homens “mais sexy” escolhidos anteriormente pela publicação estão nomes como Blake Shelton, Chris Hemsworth, Adam Levine, George Clooney e David Beckham.