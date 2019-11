Autoridades francesas procuram panda vermelho que escapou de zoo

As autoridades francesas estão à procura de um panda vermelho que escapou do zoo de St-Martin-la-Plaine, perto de Lyon, depois de escalar galhos partidos por um recente nevão.

O animal foi visto pela última vez a cerca de cinco quilómetros do jardim zoológico por um motorista que passava na zona de Saint-Maurice-sur-Dargoire.

No Facebook, os funcionários do zoológico pedem que os residentes locais estejam atentos, mas desaconselham qualquer tentativa de apanhar o panda vermelho.

“Apesar de ser um animal pequeno e inofensivo com pelo sedoso, tem boas garras e dentes”, cita a BBC.

Na mesma publicação descrevem-no como um macho de três anos que é um “excelente alpinista que não tem medo de alturas”.

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, os pandas vermelhos são uma espécie ameaçada originária das florestas dos Himalais e podem ser encontrados no Butão, Nepal, nordeste da Índia, norte de Myanmar e no sudoeste da China. Apesar do nome, não têm qualquer relação com os pandas gigantes.