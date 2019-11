Com apenas 21 anos já visitou todos os países do mundo

Lexie Alford, de 21 anos, é a pessoa mais jovem a visitar todos os países do mundo. A norte-americana visitou 196 países e derrotou o recordista anterior Taylor Demonbreun, que realizou o feito aos 24 anos.

"Eu já tinha viajado para cerca de 70 países antes de fazer 18 anos. Essas viagens foram com a minha família, quando a minha mãe começou a trabalhar uma agência de viagens", contou.

Aos 15 anos, Alford começou a trabalhar na mesma agência de viagens que a mãe. Trabalhar e viver na casa dos pais permitiu-lhe economizar dinheiro e conseguir algumas vantagens nas suas viagens. Segundo explica, utilizou milhas aéreas para ter descontos nos voos e foi estabelencendo parcerias com marcas ao longo da viagem.

No entanto, o acesso a todos os países revelou-se um problema para a jovem norte-americana. Por exemplo, os cidadãos dos EUA não podem entrar na Coreia da Norte. Depois de várias tentativas, conseguiu entrar na zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.

"Podes entrar na zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ele têm uma área de segurança comum que é partilhada pelos dois países. Isto foi o mais próximo que pude estar da Coreia do Norte", conta.

Mas como se leva tudo o que é preciso para fazer uma viagem por todos os países do mundo? Lexie diz que adotou um estilo minimalista, utilizando apenas uma mochila que leva consigo para todo o lado.

Para ser oficialmente detentora do recorde mundial, a jovem teve de apresentar mais de 10 mil provas em ordem cronológica ao Guiness World Records. As histórias de Lexie sobre esta grande viagem podem ser lidas no seu blog pessoal.