Vacas russas usam óculos de realidade virtual para produzir mais leite

Um agricultor russo está a testar óculos de realidade virtual nas suas vacas numa tentativa de reduzir a ansiedade dos animais para que possam produzir mais leite.

O sistema foi adaptado para servir na cabeça dos animais e está programado para simular imagens de um campo de pasto no verão. De acordo com a BBC, os primeiros testes tiveram resultados positivos, traduzindo-se numa melhoria do estado emocional da manada.

Em comunicado, o ministro da Agricultura russo citou estudos que demonstram uma relação entre a “experiência emocional” de uma vaca e o aumento acentuado da quantidade e qualidade do leite que produz.

Os investigadores vão estudar os efeitos do programa de realidade virtual a longo prazo, e esperam que, se os resultados continuarem a ser positivos, o projeto possa ser expandido.