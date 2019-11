Alterações climáticas podem agravar a situação de pobreza no Mundo

As alterações climáticas podem levar mais 100 milhões de pessoas à pobreza e 150 milhões serão novos refugiados, nos próximos dez anos.

A emergência climática que o planeta enfrenta tem mais impacto nos países mais pobres, o que faz com que seja mais difícil cumprirem as metas do Acordo de Paris, que apela à diminuição da emissão de gases com efeito de estufa já no próximo ano.

Para isso, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, apela agora a novas regras.

Uma delas, é travar os quase 4 mil milhões de euros em apoios internacionais dos países mais ricos à produção de combustíveis fósseis nos países que ainda estão em desenvolvimento.

O objetivo é tentar travar o aumento da temperatura média global do planeta.

As conclusões são de um relatório da OCDE que quer travar o desenvolvimento dos combustíveis fósseis em todo o mundo.