Orangotango-de-sumatra nasceu num zoológico de Inglaterra

Um orangotango-de-sumatra, uma espécie criticamente ameaçada, nasceu num jardim zoológico de Inglaterra. A mãe, com 32 anos, esteve grávida nove meses e deu à luz no início do mês. Estima-se que haja 14 mil orangotangos desta espécie, que só existe na Ilha de Sumatra, na Indonésia.