Polícia britânica reafirma que não investigará acusações contra o príncipe André

A polícia britânica reafirmou esta quinta-feira a decisão de não prosseguir a investigação à acusação feita em 2015 por uma mulher contra o príncipe André, com quem ela alega ter tido relações sexuais quando era menor.

As autoridades policiais decidiram manter a decisão tomada em novembro de 2016, apesar de terem reconhecido que receberam uma denúncia em julho de 2015 de Virginia Roberts Giuffre, que alegava ter sido vítima de tráfico sexual, para o que terá sido recrutada pelo empresário norte-americano Jeffrey Epstein.

Em comunicado divulgado hoje, a corporação afirmou que se tratava de uma denúncia por crimes "não recentes" contra Epstein e Ghislaine Maxwell, esta envolvida nas ações ilícitas de Epstein.

Segundo a polícia, "os eventos eram focados principalmente em atividades e relações fora do Reino Unido", mas a denúncia referia também "uma acusação de tráfico [sexual] no centro de Londres em março de 2001".

"Avaliámos as evidências disponíveis, entrevistámos a denunciante e reunimos o conselho do Ministério Público. Seguindo esses conselhos legais, ficou claro que qualquer investigação sobre tráfico de seres humanos se concentraria principalmente em atividades e relacionamentos fora do Reino Unido", acrescentou a polícia.

Virginia Roberts afirma ter sido recrutada aos 17 anos por Epstein para ter relações sexuais com o filho da Rainha Isabel II.

Numa entrevista à BBC transmitida no passado dia 16, André disse que nunca suspeitou do comportamento criminoso do bilionário norte-americano e contestou as acusações de Virginia.

O empresário bilionário Jeffrey Epstein aguardava julgamento numa prisão em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, por acusações de tráfico sexual e abuso de menores, quando foi encontrado morto, uma morte considerada suicídio pelo médico legista da cidade.

A polícia britânica afirmou ainda ter sido contactada por "outras organizações policiais", mas não recebeu nenhum "pedido formal" para colaborar nas investigações.

Após a entrevista à BBC, André foi fortemente criticado por não ter expressado preocupação pelas vítimas de Epstein e já foram várias as instituições e empresas que anunciaram o fim das suas ligações ao príncipe. Por esse motivo, o Duque de Iorque anunciou em 20 de novembro que irá afastar-se dos deveres reais com a permissão da Rainha Isabel II.

Com Lusa