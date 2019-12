Cachalote morre com um emaranhado de detritos de plástico de 100 kg no estômago

Picasa



O cachalote foi encontrado morto na praia Luskentyre, na ilha de Harris, na Escócia, na passada quinta-feira. Tinha no estômago uma bola com um emaranhado de redes de pesca, cordas e outros plásticos com cerca de 100 kg, segundo os especialistas de resgate animal, chamados ao local.



De acordo com a organização "Scottish Marine Animal Strandings Scheme", que fez uma avaliação preliminar ao cachalote, para averiguar a causa da morte, encontradas evidências de que tenha sido provocada pela bola de detritos.

Nesta publicação, a SMASS escreve que "O animal estava em péssimas condições e, embora essa quantidade de detritos pudesse provocar a morte do cachalote, na verdade, não encontramos evidências de que tivesse obstruído o seu intestino".

Picasa

Picasa