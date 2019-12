Resultados finais dão 365 deputados aos Conservadores

O Partido Conservador de Boris Johnson venceu as legislativas britânicas de quinta-feira com maioria absoluta, elegendo 365 deputados, segundo os dados totais divulgados esta sexta-feira pela emissora BBC.

Entre os 650 membros da Câmara dos Comuns, um partido tem de ter 326 deputados para conseguir a maioria absoluta.

Os resultados definitivos:

Conservadores: 365 deputados (+47)

Partido Trabalhista: 203 deputados (-59)

Partido Nacional Escocês (SNP): 48 deputados (+13)

Liberais Democratas: 11 deputados (-1)

Partido Unionista Democrático (DUP): oito deputados (-2)

Sinn Fein: sete deputados (0)

Plaid Cymru: quatro deputados (0)

Partido dos Verdes: um deputado (0)

Partido Trabalhista e Social-Democrata: dois deputados (+2)

Partido da Aliança: um deputado (+1)

Participação: 67,3% (-1,5 pontos)



O discurso de vitória de Boris Johnson

Boris Johnson diz que, depois de três anos e meio de Brexit, os britânicos devem agora descansar e focar-se nas preparações do Natal.

No discurso de vitória, o primeiro-ministro britânico disse ainda que vai formar um Governo capaz de concretizar o Brexit até 31 de janeiro.

O Partido Conservador alcançou o melhor resultado das últimas três décadas. Já os trabalhistas perderam 59 deputados e estão perante um dos maiores desaires da história do partido.

A impresa britânica fala mesmo em vitória do Brexit.

Boris Johnson esteve esta sexta-feira de manhã no Palácio de Buckingham, onde foi recebido por Isabel II para pedir autorização à rainha para formar Governo.

Boris Johnson é o 14.º primeiro-ministro a que a rainha, Isabel II, dá posse desde a sua coroação, há 67 anos.

As mensagens de felicitações

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, felicitaram Boris Johnson pela vitória.

"Desejo-lhe sucesso num trabalho de tanta responsabilidade a frente do Governo, bem como boa saúde e bem-estar", disse o Presidente russo num telegrama de felicitações a Johnson, publicado na página de Internet do Kremlin.

"Parabéns a Boris Johnson pela sua grande vitória! O Reino Unido e os Estados Unidos estão livres para celebrar um novo grande acordo comercial após o Brexit", afirmou Donald Trump, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Da parte da União Europeia, foi o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a deixar uma mensagem sobre a vitória do primeiro-ministro britânico.

Charles Michel felicitou Boris Johnson pelo resultado das eleições e pediu a Westminster que "ratifique rapidamente" o acordo do “Brexit” para “calmamente, mas com grande determinação, iniciar a negociação na próxima fase”.

Já o primeiro-ministro António Costa fala numa nova maioria parlamentar que deverá aprovar o acordo do Brexit e garantir uma saída ordenada dos britânicos da União Europeia.

A estratégia "leninista" de Boris Johnson e a "vitória absolutamente esmagadora"

Ricardo Costa destaca a estratégia "leninista" de Boris Johnson, na qual evitou qualquer negociação, cedência ou compromisso, o que acabou por trazer sucesso.

O enviado especial da SIC a Londres diz ainda que Boris Johnson será um dos primeiros-ministros mais importantes da história de Inglaterra, uma vez que será aquele que vai levar o Reino Unido a sair da União Europeia.

"Este é o pior resultado do partido Trabalhista desde 1935"

Martim Cabral considera que o Jeremy Corbyn não tem condições para continuar como líder e diz mesmo que vai haver uma "guerra civil" no partido Trabalhista.

O jornalista destaca ainda aquele que é o pior resultado do partido desde 1935.

Líder escocesa não perde tempo e já fala em 2.º referendo à independência

A líder do partido, que é também primeira-ministra, acredita que a Escócia deixou claro que não quer Boris Johnson, nem o Brexit e que está aberta a possibilidade de um segundo referendo de independência.

O que se vai passar no Reino Unido depois da "data mágica"?

A saída do Reino Unido da União Europeia está prevista para o dia 31 de janeiro, mas na prática tudo vai continuar na mesma. Só depois da "data mágica" é que começam as negociações difíceis com a União Europeia.