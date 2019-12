É a 3ª vez na História dos EUA que um Presidente será alvo de um julgamento no Senado

Pela terceira vez na história dos EUA, um Presidente é impugnado pela Câmara dos Representantes. O processo abre caminho a um julgamento no senado que só não acaba em destituição, porque a Câmara Alta do Congresso é controlada pelo partido republicano.

O julgamento acontece já no inicio do ano mas são ja milhares os que protestam em todo o país pelo afastamento do Presidente.