Médico diagnosticou falsos casos de cancro em crianças para burlar pais 

Mina Chowdhury, um pediatra da Escócia, está a ser acusado de ter diagnosticado falsos casos de cancro em crianças. O objetivo era convencer os pais a optarem por um tratamento milionário numa clínica privada da qual era responsável.

O médico estava inscrito no Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido mas nunca aconselhava os pais a tratarem os filhos no serviço público.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, uma das famílias que caiu na teia de Mina Chowdhury contou que o médico disse que a filha tinha um tumor no estômago. Mas na verdade a menina nunca esteve doente.

Em tribunal, o pai de uma das crianças revelou como ficou em choque quando o médico disse que a filha estava doente. "Fiquei impressionado com o facto de a minha filha ter cancro. É algo que deve ser tratado de imediato. (...) Quando pedi para a minha filha ser encaminhava para o serviço público, o médico disse que não era a melhor opção. Como acreditei que a minha filha estava mesmo doente, nem sequer questionei".

Os procuradores alegam que as ações de Mina Chowdhury foram motivadas "por questões financeiras". Dizem que a clínica do pediatra estava a passar por problemas financeiros. Já o médico negou todas as acusações de que foi alvo.