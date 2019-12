Pai e filhos morrem afogados na véspera de Natal num resort em Málaga

Três pessoas da mesma família morreram afogadas na véspera de Natal numa piscina de um resort em Costa del Sol, na província espanhola de Málaga.

Os relatos dão conta de uma menina britânica de nove anos que terá tido dificuldades dentro de água e terá sido ajudada pelo pai e irmão. Os três acabaram por se afogar.

O gabinete dos Negócios Estrangeiros informou entretanto que está a prestar assistência a uma mulher britânica em Espanha.

Sabe-se que o pai e a filha eram britânicos, mas o irmão tinha nacionalidade americana.

“A Direção do resort Club La Costa World gostaria de oferecer os seus pêsames aos familiares afetados pela perda de três pessoas a 24 de dezembro de 2019. A direção está a colaborar com as autoridades na investigação às mortes. Gostaríamos de agradecer à nossa equipa e aos serviços de emergência pela rápida e apropriada resposta”, cita a BBC.