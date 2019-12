Faz hoje 15 anos que o sudeste asiático foi varrido por uma das piores catástrofes naturais de sempre

Uma das maiores tragédias naturais da história

A 26 de dezembro de 2004, um violento sismo de magnitude 9,3 desencadeia o 3.º maior tsunami da história com ondas de 30 metros de altura que entram por 14 países do sudeste asiático, da Tailândia ao Sri Lanka.

Só na Indonésia morreram 168.000 pessoas, das mais de 220.000 vítimas mortais de uma das maiores tragédias naturais de sempre.

Ainda hoje há desaparecidos, já que muitos dos corpos nunca foram recuperados.



O terramoto foi o 3.º maior alguma vez registado



A intensidade do abalo, seguido de ondas gigantes de cerca de 30 metros, interferiu com a posição do pólo norte.

Os dias foram diminuidos em 7 microsegundos.