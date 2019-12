Greve nos transportes ferroviários franceses ameaça bater novo recorde histórico de duração

A greve nos transportes ferroviários franceses e no metropolitano de Paris contra a reforma das pensões, iniciada a 05 de dezembro, está já começar a superar os registos históricos e ameaça bater um novo recorde de duração.

Após 25 dias de greve, que hoje se cumprem, os 22 dias de duração das mobilizações que decorreram em 1995 foi igualmente superada e, como naquela altura, os trabalhadores também lutavam contra uma reforma das pensões que lhes retirava direitos e que era defendida pelo então primeiro-ministro, o conservador Alain Juppé, precisamente o atual mentor do chefe do Governo francês, Édouard Philippe.

Na altura, Juppé teve de ceder perante a opinião pública, que se opunha aos seus planos para acabar com os regimes especiais de pensões, devido à pressão de milhares de pessoas, que, como agora, viram interrompidas as suas deslocações diárias.

No caso da Sociedade Nacional de Ferrovias (SNCF) há a assinalar duas outras greves cuja duração constitui uma referência, pois tiveram um tempo de duração ainda maior.

Numa destas greves exigiam-se aumentos salariais e durou 29 dias, entre dezembro de 1986 e janeiro de 1987, enquanto no caso da outra, que ocorreu em 2018, lutava-se por uma alteração à contratação coletiva nas empresa, tendo durado 36 dias, embora se tenha tratado de uma greve que não foi contínua.

O executivo do Presidente Emmanuel Macron tem pressionado, sem sucesso, os grevistas a suspenderem as greves durante as férias de Natal com o argumento de dar uma trégua aos franceses que viajam nesta altura para se reunirem com as suas famílias.

No entanto, Macron não manifestou pressa em iniciar uma nova ronda negocial.

O primeiro-ministro, Édouard Philippe, por sua vez, anunciou que esta ronda iniciar-se-á a 07 de janeiro, dois dias após um novo dia de manifestações nacionais convocadas pelos sindicatos.

A disputa entre o Governo e a principal central sindical francesa, a CGT, tem vindo a aumentar de tom nas últimas horas.