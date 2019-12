O Ministério Público espanhol pediu esta segunda-feira a libertação temporária de Oriol Junqueras para tomar posse como eurodeputado.

O ex-vice-presidente do Executivo catalão está detido desde novembro de 2017, mas, segundo o Tribunal Europeu, goza de imunidade parlamentar.

A decisão pode desbloquear as negociações entre socialistas e independentistas com vista à viabilização do Governo de Pedro Sánchez.