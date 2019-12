Pelo menos 19 mortos em ataque dos EUA contra milícias pró-iranianas no Iraque

Pelo menos 19 combatentes morreram no domingo nos ataques aéreos dos Estados Unidos a bases de uma fação armada pró-iraquiana no oeste do Iraque, dois dias após a morte de um empreiteiro norte-americano.

Um anterior balanço das autoridades norte-americancas apontava para 15 combatentes mortos.

"Os ataques foram um sucesso", declarou no domingo à noite o chefe do Pentágono, Mark Esper, na sequência da operação contra cinco alvos no oeste do Iraque e no leste da Síria.

"Tomaremos medidas adicionais, se necessário, para agir em autodefesa e para dissuadir as milícias ou o Irão" de cometerem acções hostis, prometeu Mark Esper, em declarações aos jornalistas.

Antes, o porta-voz do Departamento de Defesa, Jonathan Hoffman, indicou que "as forças dos Estados Unidos realizaram ataques defensivos de precisão contra cinco locais da Kataeb Hezbollah", uma milícia iraquiana apoiada pelo Irão.

Os Estados Unidos culparam aquela milícia de ter disparado foguetes na sexta-feira que mataram o empreiteiro do Departamento da Defesa norte-americano num complexo militar perto de Kirkuk, no norte do Iraque.