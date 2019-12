A Unidade de Informação Financeira junto da Polícia Judiciária terá evitado que Isabel dos Santos desviasse 10 milhões de euros de uma conta em Portugal para outra na Rússia.

A informação consta da providencia cautelar que a justiça angolana decretou para arrestar as contas bancárias e as participações nas empresas da filha e do genro de José Eduardo dos Santos, além do gestor da fortuna da empresária.