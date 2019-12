PSOE e Unidas Podemos assinaram acordo de programa de governo de coligação em Espanha

Os líderes do PSOE e do Podemos chegaram a acordo em relação a um programa de governo.

Para o primeiro Governo de coligação em Espanha ser aprovado é preciso agora que os 13 deputados da Esquerda Republicana da Catalunha se abstenham. A decisão vai ser tomada quinta-feira.



Uma das medidas mais importantes do acordo assinado ontem é uma das bandeiras do partido de Pablo Iglesias: a "revogação" da reforma laboral de 2012, do Governo de Mariano Rajoy.

Outras propostas são aumentar impostos aos mais ricos, limitar o preço das rendas e acabar com os despedimentos por absentismo provocado por baixas médicas.

Os líderes dos dois partidos assinaram o acordo no Senado.