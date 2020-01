Nick Kyrgios quer ajudar vítimas dos incêndios australianos

O tenista australiano Nick Kyrgios, conhecido pelas suas ações controversas dentro e fora do 'court', utilizou o Twitter para questionar a Federação Australiana de Ténis sobre a possibilidade de realizar um evento solidário, como forma de angariar fundos, para ajudar as vítimas dos incêndios na Austrália.

A resposta ao apelo do Kyrgos surgiu do CEO da Federação, que, também através do Twitter", disse que a entidade que rege o ténis na Áustralia "vai anunciar iniciativas de angariação de fundos e de apoio durante a ATP Cup, o Australia Open e outros eventos".

Desde setembro que a Austrália está a ser fustigada por incêndios que já provocaram a morte de pelo menos 18 pessoas, queimaram cerca de 5 milhões de hectares de terra e obrigaram à deslocação de milhares de habitantes.