Vídeos mostram cangurus a fugir do fogo na Austrália

Os incêndios na Austrália estão a chegar à zonas turísticas do sudeste. O Governo está a retirar as populações dos locais mais críticos, tendo em conta as previsões de vento e de calor que podem agravar a situação. Este sábado, morreram mais duas pessoas encurraladas pelo fogo, fazendo subir o número total de vítimas para 23.